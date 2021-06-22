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Туризм 22.06.2021 21:01

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запускают в Абу-Даби

В Абу-Даби туристам предлагают бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на компанию SEHA, которая предоставляет медицинские услуги в Абу-Даби.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, туристы с визами, выданными Абу-Даби, и обладатели паспортов, имеющие право на получение туристической визы, могут по прибытии в Абу-Даби записаться на бесплатную вакцинацию.

При этом не уточняется, действует ли это нововведение в Дубае и других пяти эмиратах ОАЭ.

СМИ напоминают, что ранее в июне в пресс-офисе Абу-Даби сообщили, что бесплатные прививки от коронавируса доступны также обладателям видов на жительство с истекшим сроком или просроченных въездных виз.

Органы здравоохранения ОАЭ также проинформировали, что 85% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

В настоящее время от туристов из 27 стран, включая Китай, Германию и США, не требуется прохождения карантина по прибытии в Абу-Даби.

Для вакцинации в Абу-Даби SEHA предлагает препарат китайской компании Sinopharm, а также вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]