США на переговорах в Вене отказываются отменять санкции против Ирана, выставляют новые требования

США после шести раундов переговоров в Вене вокруг соглашения по иранской ядерной программе не желают отменять все антииранские санкции, передает во вторник телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на источники, близкие к венским консультациям.

"Согласно источникам, Вашингтон пока что отказывается отменять все санкции против Ирана, включая законы Конгресса и указы, включая постановления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), министерства финансов и министерства юстиции помимо всего прочего", - сообщает телеканал.

При этом источники указали, что президент США Джо Байден придерживается линии своего предшественника Дональда Трампа по оказанию "максимального давления" на Иран.

Также источники сообщили, что Вашингтон по-прежнему не намерен отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана. Власти США отказались полностью снять с Ирана санкции в нефтяной, банковской и транспортной сферах: вместо этого американская сторона предложила лишь приостановить действий ограничительных мер в нефтяной и банковской отраслях на период в 120 или 180 дней, по истечении которых Тегерану вновь потребуется согласие США на нормальную деятельность в этих областях. США также придерживаются подхода с поэтапной отменой санкций.

Помимо этого, США не исключают возможность в будущем выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и Вашингтон не принял предложение Тегерана гарантировать, что антииранские санкции не будут восстановлены вновь.

"Источники говорят, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на своих чрезмерных требованиях и на введении в отношении Ирана новых обязательств в ядерной сфере", - сообщает "Пресс-ТВ".