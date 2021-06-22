Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы совершат на текущей неделе турне по странам Южного Кавказа

Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят с визитом Азербайджан, Грузию и Армению.

«Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис совершат турне по трем странам Южного Кавказа 24-26 июня», - написал Ауреску в Twitter.

А.Азизов