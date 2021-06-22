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Внешняя политика 22.06.2021 16:20

Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы совершат на текущей неделе турне по странам Южного Кавказа

Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят с визитом Азербайджан, Грузию и Армению.

«Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис совершат турне по трем странам Южного Кавказа 24-26 июня», - написал Ауреску в Twitter.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, МИД, ЮЖКАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]