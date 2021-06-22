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Транспорт и связь 22.06.2021 19:11

Почти 80 рейсов между РФ и Турцией будет выполнено во вторник - Росавиация

Почти 80 регулярных и чартерных рейсов между РФ и Турцией, как ожидается, будет выполнено во вторник, сообщает Росавиация.

В том числе 54 рейса выполнят российские перевозчики: запланировали полеты "Аэрофлот" , Royal Flight, Smartavia, AZUR air, Pegas Fly, "Ямал", Nordwind, Red Wings, "Победа", S7, "Россия".

Полеты разрешены из 32 аэропортов России в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталию, Даламан, Бодрум.

Как сообщалось, РФ со вторника возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 на прошлой неделе по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ. Специалисты проверяли алгоритмы выявления в аэропортах пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест при подозрении на коронавирус, сообщала глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова. Изучалось наличие ПЦР-лабораторий в аэропортах и при отелях, соблюдение масочного режима, организация медпомощи и изоляционных зон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]