Талибы захватили ключевой район на границе Афганистана с Таджикистаном

Боевики движения "Талибан" взяли под контроль ключевой район Афганистана близ границы с Таджикистаном, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, вооруженные действия вокруг района Имам Сахиб в провинции Кундуз началась в воскресенье вечером. Как сообщил представитель полиции провинции Инамуддин Рахмани, к полудню понедельника талибы захватили административный центр района и штаб-квартиру полиции.
Район Имам Сахиб расположен близ северной границы Афганистана с Таджикистаном. Он является ключевым маршрутом грузоперевозок из Центральной Азии.
Боевики "Талибана" находились в километре от столицы провинции Кундуз, но не вошли в город. По этой причине некоторые жители Кундуза пытались выехать в Кабул.
По данным AP, талибы захватили десятки районов Афганистана с 1 мая, когда США и НАТО начали процесс вывода своего контингента из страны. Такие районы, как и Имам Сахиб, имели важное значение по причине их близости к дорогам и крупным городам.
Талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.
В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.
Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы совершат на текущей неделе турне по странам Южного Кавказа
Резидент-координатор ООН завершает дипмиссию в Азербайджане
Президент Азербайджана подписал указ о создании управления государственного заповедника города Шуша
Белорусский НПЗ "Нафтан" в III квартале планирует переработать около 2 млн т российской нефти
Азеришыг направит свыше 1,2 млн манатов на покупку устройств и приборов
EMA одобрило ввод в строй новых объектов по производству вакцины Pfizer-BioNTech
В Азербайджане населению сделали свыше 3 млн доз вакцин от COVID-19
В КНДР на COVID-19 протестировали 30 тыс. человек ни одного случая заражения не выявлено - ВОЗ
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» стал чемпионом соревнования «Breyn Rinq»
AccessBank представляет новые виды банкоматов
Продолжаются работы по созданию веб-страницы первого в Азербайджане словаря языка жестов
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?