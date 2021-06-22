Талибы захватили ключевой район на границе Афганистана с Таджикистаном

Боевики движения "Талибан" взяли под контроль ключевой район Афганистана близ границы с Таджикистаном, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, вооруженные действия вокруг района Имам Сахиб в провинции Кундуз началась в воскресенье вечером. Как сообщил представитель полиции провинции Инамуддин Рахмани, к полудню понедельника талибы захватили административный центр района и штаб-квартиру полиции.

Район Имам Сахиб расположен близ северной границы Афганистана с Таджикистаном. Он является ключевым маршрутом грузоперевозок из Центральной Азии.

Боевики "Талибана" находились в километре от столицы провинции Кундуз, но не вошли в город. По этой причине некоторые жители Кундуза пытались выехать в Кабул.

По данным AP, талибы захватили десятки районов Афганистана с 1 мая, когда США и НАТО начали процесс вывода своего контингента из страны. Такие районы, как и Имам Сахиб, имели важное значение по причине их близости к дорогам и крупным городам.

Талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.