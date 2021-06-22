Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо планировавшейся AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna, тогда как для первого укола использовалась вакцина AstraZeneca, сообщает во вторник газета "Бильд".

Первую дозу вакцины против COVID-19 Меркель сделала еще 16 апреля. Как пишет газета, решение использовать другой препарат для второй прививки, видимо, связано с тем, что постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет, а тем, кто уже успел сделать первый укол, советовали - перейти на вакцину Moderna.