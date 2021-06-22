Путин проинформировал Меркель об итогах саммита РФ-США

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщили в пресс-службе, Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

"Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - отмечается в сообщении.

Путин по просьбе Меркель "информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", сообщили в Кремле.

"Условлено о дальнейших личных контактах", - отмечается в сообщении.