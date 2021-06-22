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Дальнее зарубежье 22.06.2021 19:44

Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обменялись приглашениями к взаимным визитам, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - указывается в сообщении.

Меркель в свою очередь пригласила Зеленского посетить в ближайшее время Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования в Донбассе.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МЕРКЕЛЬ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]