Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обменялись приглашениями к взаимным визитам, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - указывается в сообщении.

Меркель в свою очередь пригласила Зеленского посетить в ближайшее время Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования в Донбассе.