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Регион 22.06.2021 19:59

Пересчет голосов проведут на 70 избирательных участках в Армении после поступивших в ЦИК жалоб и обращений

Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на ряде избирательных участках республики в рамках проведенных 20 июня досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, пересчет голосов будет осуществлен на основе жалоб и обращений в среду, 23 июня, на 70 избирательных участках.

Всего в день выборов в республике открылись 2008 избирательных участков.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ПЕРЕСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]