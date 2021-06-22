Пересчет голосов проведут на 70 избирательных участках в Армении после поступивших в ЦИК жалоб и обращений

Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на ряде избирательных участках республики в рамках проведенных 20 июня досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, пересчет голосов будет осуществлен на основе жалоб и обращений в среду, 23 июня, на 70 избирательных участках.

Всего в день выборов в республике открылись 2008 избирательных участков.