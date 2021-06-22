Генпрокуратура Армении получила более 700 сообщений о нарушениях на выборах

Генеральная прокуратура Армении получила более 700 сообщений о правонарушениях в предвыборный период и во время внеочередных парламентских выборов 20 июня, по 32 сообщениям возбуждены уголовные дела.

"Получено 727 сообщений о правонарушениях в избирательный период, из которых 338 касаются предвыборного периода, 389 - дня голосования и поствыборного периода", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры во вторник.

Отмечается, что сообщения касаются раздачи предвыборных взяток, препятствования избирательному праву, повторного голосования, нарушения тайны голосования, применения насилия на избирательном участке, кражи избирательных документов и печатей.

"Часть сообщений не подтвердилась, 440 сообщений отправлены в полицию на проверку, 287 отправлены в следственные органы. По 32 случаям возбуждены уголовные дела. Уголовное преследование осуществлено в отношении 43 лиц, из них 16 лицам предъявлены обвинения, в том числе, пяти лицам, включенным в избирательные списки различных политических сил", - заявили в генпрокуратуре.