Генпрокуратура Армении получила более 700 сообщений о нарушениях на выборах

Генеральная прокуратура Армении получила более 700 сообщений о правонарушениях в предвыборный период и во время внеочередных парламентских выборов 20 июня, по 32 сообщениям возбуждены уголовные дела.
"Получено 727 сообщений о правонарушениях в избирательный период, из которых 338 касаются предвыборного периода, 389 - дня голосования и поствыборного периода", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры во вторник.
Отмечается, что сообщения касаются раздачи предвыборных взяток, препятствования избирательному праву, повторного голосования, нарушения тайны голосования, применения насилия на избирательном участке, кражи избирательных документов и печатей.
"Часть сообщений не подтвердилась, 440 сообщений отправлены в полицию на проверку, 287 отправлены в следственные органы. По 32 случаям возбуждены уголовные дела. Уголовное преследование осуществлено в отношении 43 лиц, из них 16 лицам предъявлены обвинения, в том числе, пяти лицам, включенным в избирательные списки различных политических сил", - заявили в генпрокуратуре.
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