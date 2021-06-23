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Дальнее зарубежье 23.06.2021 13:29

В Афганистане высока вероятность возобновления гражданской войны после вывода сил НАТО - Шойгу

После вывода сил НАТО из Афганистана с высокой вероятностью там можно ожидать возобновления гражданской войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за двадцать лет пребывания в стране значительной войсковой группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления", - сказал Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]