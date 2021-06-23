В Афганистане высока вероятность возобновления гражданской войны после вывода сил НАТО - Шойгу

После вывода сил НАТО из Афганистана с высокой вероятностью там можно ожидать возобновления гражданской войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за двадцать лет пребывания в стране значительной войсковой группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления", - сказал Шойгу.