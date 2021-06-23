Размещение ракет средней дальности в АТР опасно для востока РФ - Шойгу

Развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе ударных ракет и средств противоракетной обороны будет представлять опасность для восточных регионов РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня ситуация осложняется тем, что после выхода США из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устранены какие-либо ограничения на создание и развертывание ракет этого класса, в том числе в Азии", - сказал Шойгу в среду на международной конференции по безопасности в Москве.
"С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всем мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации", - заявил Шойгу.
"Угроза со стороны ПРО может быть компенсирована за счет количественного наращивания ударных ракетных средств, повышения их технических характеристик, совершенствования порядка применения оружия", - сказал Шойгу.
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