Террористы стремятся наращивать базу сторонников в экономически развитых странах - Бортников

Террористические группировки не оставляют попыток расширить базу своих сторонников в экономически развитых странах, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы "горячих точек", стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире",- сказал Бортников в среду, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
По словам главы ФСБ, существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли.
"По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ, Аль-Каиды и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались кровавые теракты",- сказал Бортников.
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