Террористы стремятся наращивать базу сторонников в экономически развитых странах - Бортников

Террористические группировки не оставляют попыток расширить базу своих сторонников в экономически развитых странах, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы "горячих точек", стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире",- сказал Бортников в среду, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По словам главы ФСБ, существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли.

"По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ, Аль-Каиды и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались кровавые теракты",- сказал Бортников.