Шойгу: решение НАТО о наращивании военных расходов закрепляет военное противостояние в Европе на годы

Принятые на саммите НАТО решения о наращивании военных расходов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая.

"При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряжённость в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе", - сказал министр обороны.