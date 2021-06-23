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Дальнее зарубежье 23.06.2021 14:14

Шойгу: решение НАТО о наращивании военных расходов закрепляет военное противостояние в Европе на годы

Принятые на саммите НАТО решения о наращивании военных расходов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая.

"При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряжённость в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе", - сказал министр обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]