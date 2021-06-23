Представитель Тегерана осуждает блокировку иранских сайтов Вашингтоном

Ограничением свободы слова назвал блокировку ряда иранских сайтов со стороны США постоянный представитель Ирана при ООН Шахрох Наземи.
"Это незаконное деяние и организованная травля являются попытками ограничения свободы слова, вопрос будет решаться по юридическим каналам", - цитирует слова Наземи иранское агентство Мехр.
Агентство отмечает, что речь идет о скоординированной акции - пострадали в частности сайты международных иранских телеканалов Press TV (вещает на английском языке) и Al Alam (вещает на арабском языке), а также сайты региональных иранских телерадиокомпаний.
Кроме того, блокировка затронула йеменский телеканал Al Masirah и телесеть Lualua, которая работает из Бахрейна.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что заблокировало 36 связанных с Ираном веб-сайтов по обвинению в нарушении американских санкций.
"Сегодня (во вторник) в соответствии с судебными постановлениями Соединенные Штаты конфисковали домены 33 веб-сайтов, используемых Союзом телерадиовещания Ирана, и три веб-сайта, управляемых "Катаиб Хезболлой" (военизированная шиитская группировка) за нарушение санкций США", - говорится в заявлении Минюста.
Эти сайты, по мнению ведомства, либо осуществляют дезинформационную деятельность, либо связаны с организациями, прибегающими к насильственным действиям.
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