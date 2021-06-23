Развертывание глобальной ПРО США провоцирует гонку вооружений - Герасимов

Создание Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны ведет к гонке вооружений, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасисов.

"В настоящее время элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала", - сказал он на конференции в Москве в среду.

"Фактор ПРО оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений, ядерное разоружение и обеспечение стратегической стабильности", - сказал Герасимов.