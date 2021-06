Иран 12 июня потерпел неудачу при запуске ракеты-носителя и готовится к новому пуску

Иран 12 июня потерпел неудачу при попытке запуска ракеты-носителя со спутником на орбиту Земли, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в оборонной сфере США.

По данным телеканала, за этим событием наблюдали в Пентагоне. Однако, по информации источников, неясно, почему запуск оказался неудачным, и на какой стадии полета начались проблемы.

"Космическое командование США в курсе неудавшегося запуска иранской ракеты, произошедшего утром 12 июня", - заявил представитель Пентагона подполковник Урия Орланд, который не стал раскрывать детали инцидента.

Между тем, агентство Associated Press (AP) сообщило, что данные со спутниковых снимков, полученных от компаний Planet Labs Inc. and Maxar Technologies, показывали повышенную активность на космодроме имени имама Хомейни 6 июня. 17 июня, наоборот, наблюдалось снижение активности, но на кадрах, снятых 20 июня, заметно возобновление работ на объекте. Так, на снимках запечатлены мобильная платформа, при помощи которой иранская ракета-носитель "Симург" ("Сафир-2") ранее доставлялась к подъемному крану на стартовой площадке, и топливные контейнеры.

В результате ряд экспертов полагает, что Иран попытается вновь запустить ракету.

В то же время эксперт Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее отметил, что "Симург" слишком большая ракета, и на ее заправку уходит чересчур много времени для того, чтобы она была носителем ядерного заряда.

AP напоминает, что ранее иранская космическая программа столкнулась с целым рядом неудач. В частности, в августе 2019 года на стартовой площадке в Иране произошел взрыв ракеты.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) работает над собственной космической программой, напоминает агентство. В апреле 2020 года КСИР проинформировал об успешном запуске Ираном первого военного спутника, а командующий КСИР Хоссейн Салами назвал это "стратегическим достижением". В свою очередь в Пентагоне впоследствии заявили, что запуск Ираном военного спутника может представлять опасность для союзников США в регионе.