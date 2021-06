Федеральная комиссия по торговле США оценит предложение Amazon о покупке MGM

Федеральная комиссия по торговле (FTC) США проанализирует предложение Amazon. com Inc. о покупке голливудской студии MGM, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Amazon в прошлом месяце договорился о приобретении киностудии за $8,45 млрд. Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет MGM.

Американские компании, которые заключают крупные сделки слияния, должны пройти проверку антимонопольных регуляторов. FTC делит полномочия по осуществлению подобных проверок с Минюстом США.

FTC добивалась получения полномочий на проверку сделки, поскольку уже проводит расследование в отношении деловых практик Amazon, отмечают источники.

FTC и Минюст ранее договорились распределить полномочия по оценке деловых практик четырех крупнейших технологических гигантов: министерство проводит расследование в отношении Apple Inc. и Google, тогда как FTC проверяет Facebook Inc. и Amazon.

Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.

MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.