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Федеральная комиссия по торговле США оценит предложение Amazon о покупке MGM

Федеральная комиссия по торговле (FTC) США проанализирует предложение Amazon. com Inc. о покупке голливудской студии MGM, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Amazon в прошлом месяце договорился о приобретении киностудии за $8,45 млрд. Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет MGM.

Американские компании, которые заключают крупные сделки слияния, должны пройти проверку антимонопольных регуляторов. FTC делит полномочия по осуществлению подобных проверок с Минюстом США.

FTC добивалась получения полномочий на проверку сделки, поскольку уже проводит расследование в отношении деловых практик Amazon, отмечают источники.

FTC и Минюст ранее договорились распределить полномочия по оценке деловых практик четырех крупнейших технологических гигантов: министерство проводит расследование в отношении Apple Inc. и Google, тогда как FTC проверяет Facebook Inc. и Amazon.

Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.

MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]