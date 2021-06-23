SIF выдал гарантии на сумму около 150 млн манатов по кредитам для бизнеса

Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) выдал гарантии на сумму 149,7 млн манатов в рамках поддержки субъектов бизнеса, пострадавших от коронавируса COVID-19.
«На 31 мая 2021 года в рамках механизма субсидирования кредитов, гарантированных государством, и процентам по ним, выданы гарантии на сумму 149,7 млн манатов. Гарантии были выданы по 1,026 тыс. обращений по кредитам на общую сумму 258,3 млн манатов», - говорится в сообщении Фонда.
Кроме того, SIF принял решение о выдаче субсидий по процентным ставкам действующих кредитов предпринимателей на сумму 57 млн манатов.
«Предпринимателям уже выделено 49,3 млн манатов субсидий», - подчеркивается в информации.
В 2021 году на выплату субсидий планируется направить 80 млн манатов.
Кабинет министров Азербайджана 9 июля 2020 года утвердил правила государственного гарантирования и субсидирования процентов по кредитам предпринимателям. Согласно правилам, гарантии и субсидии выдаются предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19.
Процентные субсидии начисляются и выплачиваются по кредитам, гарантированным государством.
Гарантия не выдается в случае, если сфера деятельности предпринимателей не относится к пострадавшим, если у предпринимателя на 10 марта 2020 года имеется проссрочка по оплате свыше 60 дней, а также, если имеется решение суда об изъятии средств со счета предпринимателя.
Гарантия также не выдается аффилированным с банком лицам, субъектам предпринимательства, доля государства в которых превышает 50%, а также предпринимателям, входящим в группу рисковых налогоплательщиков.
По условиям, сумма каждого кредита не должна превышать 3 млн манатов.
Кроме того, правительство субсидирует текущие бизнес-кредиты на общую сумму 1 млрд манатов, по которым не имеется государственных гарантий. При этом по программе субсидированию подлежат 10 процентных пунктов процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам (вне зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам).
А.Мамедов
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