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Внешняя политика 23.06.2021 13:44

Байрамов и Лавров обсудили Карабах и двустороннюю повестку

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор.

«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня», - сообщает МИД РФ.

Байрамов и Лавров с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие.

«Этому в значительной степени способствует реализация решений 19-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Российскую Федерацию», - говорится в информации.

Министры также затронули ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Карабахе.

«Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона. Условлено о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]