Байрамов и Лавров обсудили Карабах и двустороннюю повестку

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в среду провели телефонный разговор.
«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня», - сообщает МИД РФ.
Байрамов и Лавров с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие.
«Этому в значительной степени способствует реализация решений 19-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Российскую Федерацию», - говорится в информации.
Министры также затронули ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Карабахе.
«Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона. Условлено о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств», - отмечается в информации.
Н.Аббасова
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