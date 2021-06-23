Украина получит еще свыше 5 млн доз вакцины Coronavac

Китайская фармкомпания Sinovac поставит на Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", - сказал он в среду в ходе онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле. "Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", - сказал он.