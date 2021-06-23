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Дальнее зарубежье 23.06.2021 14:11

США в ходе учений на Аляске отработали нападение на Россию - ГРУ

Пентагон в ходе майских учений на Аляске отработал нанесение массированных ударов по территории России, заявил начальник ГРУ Игорь Костюков.

"В ходе учения "Нозерн эдж" (привлекались 15 тыс. военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)", - сказал Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов", - добавил Костюков.

Он также отметил, что США наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".

Так, по словам, начальника ГРУ, сценарии учения ВС США "Вэлиант шилд" (в районе о. Гуам, 17 тыс. чел.) и многонационального учения "Римпак" (Гавайские о-ва, 25 стран, 25 тыс. чел.) "подразумевали урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. В качестве "агрессора" рассматривался Китай", отметил Костюков.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУ, США, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]