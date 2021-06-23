США в ходе учений на Аляске отработали нападение на Россию - ГРУ

Пентагон в ходе майских учений на Аляске отработал нанесение массированных ударов по территории России, заявил начальник ГРУ Игорь Костюков.
"В ходе учения "Нозерн эдж" (привлекались 15 тыс. военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)", - сказал Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности.
"Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов", - добавил Костюков.
Он также отметил, что США наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".
Так, по словам, начальника ГРУ, сценарии учения ВС США "Вэлиант шилд" (в районе о. Гуам, 17 тыс. чел.) и многонационального учения "Римпак" (Гавайские о-ва, 25 стран, 25 тыс. чел.) "подразумевали урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. В качестве "агрессора" рассматривался Китай", отметил Костюков.
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