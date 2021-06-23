Нынешняя американская администрация пришла к власти, когда проект "Северный поток 2" был завершен более чем на 90%, и в этой ситуации Вашингтону надо не позволить РФ использовать газопровод как средство давления на Украину и Европу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы настроены на то, чтобы добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе", - заявил госсекретарь.

При этом он напомнил мнение Вашингтона о том, что "Северный поток 2" является геополитическим проектом Москвы, угрожающим энергетической безопасности Европы и подрывающим безопасность Украины и других стран региона. Блинкен указал, что США в последнее время активнее, чем ранее, вводили санкции против российских структур, связанных с этим проектом.

Госсекретарь также заявил, что США и ФРГ вместе выступают против "провокационных действий" России в отношении Украины.

В свою очередь, Маас отметил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по проблеме "Северного потока 2", и власти ФРГ считают необходимым наличие соглашения с участием Украины об альтернативном маршруте транспортировки газа.