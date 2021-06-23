Нынешняя американская администрация пришла к власти, когда проект "Северный поток 2" был завершен более чем на 90%, и в этой ситуации Вашингтону надо не позволить РФ использовать газопровод как средство давления на Украину и Европу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы настроены на то, чтобы добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
"Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе", - заявил госсекретарь.
При этом он напомнил мнение Вашингтона о том, что "Северный поток 2" является геополитическим проектом Москвы, угрожающим энергетической безопасности Европы и подрывающим безопасность Украины и других стран региона. Блинкен указал, что США в последнее время активнее, чем ранее, вводили санкции против российских структур, связанных с этим проектом.
Госсекретарь также заявил, что США и ФРГ вместе выступают против "провокационных действий" России в отношении Украины.
В свою очередь, Маас отметил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по проблеме "Северного потока 2", и власти ФРГ считают необходимым наличие соглашения с участием Украины об альтернативном маршруте транспортировки газа.
Министры стран ЕС обсудят в Баку, Тбилиси и Ереване вопросы сотрудничества на Южном Кавказе
Ереван передал Баку только карту минных полей в Агдамском районе, по другим районам Карабаха Армения отказывается от передачи таких карт – президент Азербайджана
Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины
Число заражений COVID-19 в мире превысило 179 млн - университет Джонса Хопкинса
Пыльца может усиливать распространение COVID-19 - исследование
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Федеральная комиссия по торговле США оценит предложение Amazon о покупке MGM
Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении продолжат работу в трехстороннем формате после формирования нового правительства в Ереване, заявляют в Баку
Представитель Тегерана осуждает блокировку иранских сайтов Вашингтоном
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика субординированный кредит в размере $5 млн.
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?