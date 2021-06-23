Ереван передал Баку только карту минных полей в Агдамском районе, по другим районам Карабаха Армения отказывается от передачи таких карт – президент Азербайджана

Баку удалось получить от Еревана только карту минных полей в Агдамском районе, по другим районам Карабаха Армения отказывается передавать такие карты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Только в Агдамском районе было размещено 97 тысяч мин. Нам удалось получить от Армении карту мин только по Агдамскому району, в других регионах есть сотни тысяч мин. Но они (армянская сторона – ИФ) отказываются передать нам эти карты. С момента окончания войны (в Карабахе – ИФ) около 30 наших граждан были убиты минами, более 100 человек получили ранения», - сказал Алиев в среду в ходе встречи с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Президент отметил, что в настоящее время идет интенсивный процесс разминирования и восстановления освобожденных от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.

«Все села, все города (в освобожденных районах – ИФ) были разрушены. Теперь нам нужно очистить их от мин и параллельно начать восстановление. Мы уже мобилизовали все ресурсы. Уже начались крупные инфраструктурные проекты. Мы восстановим города и села, и я думаю, мы продемонстрируем уникальный опыт в мире в таком масштабе, от разрушения до развития и до достойного уровня жизни людей», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде