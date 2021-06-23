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Дальнее зарубежье 23.06.2021 19:56

Мир в Ливии необходим для контроля над миграцией в Европу - Боррель

Основными темами берлинской конференции по Ливии будут подготовка к выборам и обеспечение перемирия в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам надо подготовить выборы и быть уверенными, что огонь прекратится", - сказал Боррель журналистам в Берлине в среду. По его словам, Европейский Союз "готов это поддерживать".

"Только функционирующее ливийское государство может помочь нам контролировать миграцию", - сказал представитель ЕС.

Вторая Берлинская конференция по Ливии проходит в среду по приглашению главы МИД ФРГ Хайко Мааса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ее основной целью будет подведение итогов последних месяцев и планирование дальнейших шагов урегулирования ситуации в регионе, в том числе проведение выборов 24 декабря. Конференция проходит в МИД ФРГ, первая конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января 2020 года.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]