Грузия и Украина нормализуют отношения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента республики Михаила Саакашвили.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины - ИФ). И 9 апреля, когда мы будем (в следующем году - ИФ) отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине в знак солидарности", - заявила Зурабишвили в среду на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что в 2022 году страны отметят 30-летие установления отношений.

В мае 2020 года Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполкома национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, так как тот на родине заочно осужден и объявлен в розыск.

22 апреля 2021 года посол Грузии Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев. "Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - заявили по этому поводу в МИД.