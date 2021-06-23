Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0264 RUR   0.0233 GBR   2.368 TRY   0.1963

Цена на нефть

22.06 $/bbl   WTI 73.06 -0.60 Brent 74.81 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.06.2021 18:36

Грузия и Украина нормализуют отношения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента республики Михаила Саакашвили.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины - ИФ). И 9 апреля, когда мы будем (в следующем году - ИФ) отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине в знак солидарности", - заявила Зурабишвили в среду на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что в 2022 году страны отметят 30-летие установления отношений.

В мае 2020 года Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполкома национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, так как тот на родине заочно осужден и объявлен в розыск.

22 апреля 2021 года посол Грузии Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев. "Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - заявили по этому поводу в МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Президент Грузии прибудет с визитом на Украину Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла на Украину Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активно участвовать в политической жизни Грузии Украина и Грузия подписали план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, не планирует разрыв дипотношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]