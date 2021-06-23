Грузия и Украина нормализуют отношения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента республики Михаила Саакашвили.
"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины - ИФ). И 9 апреля, когда мы будем (в следующем году - ИФ) отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине в знак солидарности", - заявила Зурабишвили в среду на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что в 2022 году страны отметят 30-летие установления отношений.
В мае 2020 года Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполкома национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, так как тот на родине заочно осужден и объявлен в розыск.
22 апреля 2021 года посол Грузии Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев. "Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - заявили по этому поводу в МИД.
ВМС Азербайджана завершили тактические учения
Президент Азербайджана присвоил генеральские звания ряду высокопоставленных офицеров
Алиев и Путин обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Российские НК за 5 мес. снизили проходку в разведочном бурении на 19,1%, в эксплуатационном - на 7,6%
Дефицит счета текущих операций США в I кв. достиг максимума с I квартала 2007 года
Morgan Stanley разрешит вернуться в офисы только полностью вакцинированным сотрудникам
Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в России в 1,7 раз - Голикова
Украина получит еще свыше 5 млн доз вакцины Coronavac
Италия будет принимать туристов из США, Канады и Японии при их вакцинации от COVID-19, наличия антител
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика субординированный кредит в размере $5 млн.
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?