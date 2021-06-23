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Здравоохранение 23.06.2021 20:56

Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в России в 1,7 раз - Голикова

В России за последнюю неделю в 1,7 раза возросли темпы вакцинации от COVID-19, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем в России", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны.

Вице-премьер добавила, что в десяти регионах России темпы вакцинации выросли "в разы". Это территории, которые ввели обязательные прививки для отдельных категорий граждан.

Речь идет о Москве, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Республике Саха (Якутия), а также Калининградской области и Краснодарском крае.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКИНАЦИЯ, ТЕМПЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]