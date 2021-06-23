Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в России в 1,7 раз - Голикова

В России за последнюю неделю в 1,7 раза возросли темпы вакцинации от COVID-19, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем в России", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны.

Вице-премьер добавила, что в десяти регионах России темпы вакцинации выросли "в разы". Это территории, которые ввели обязательные прививки для отдельных категорий граждан.

Речь идет о Москве, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Республике Саха (Якутия), а также Калининградской области и Краснодарском крае.