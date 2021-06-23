Политические решения о санкциях ЕС против Белоруссии уже приняты, и лидеры стран союза не будут обсуждать дополнительных мер

Решения о санкциях Европейского союза в отношении Белоруссии уже приняты, находятся в процессе выполнения, и лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не будут обсуждать дополнительных мер против Минска.
"Решения о санкциях приняты и будут продолжать приниматься", - заявил в среду журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, рассказывая о программе предстоящего заседания Европейского совета.
Он подчеркнул, что со стороны Европейского совета не требуется дополнительных политических директив по санкциям против режима Александра Лукашенко. На встрече лидеров 27 стран "будет только подтверждено, что сделано и что предстоит сделать на следующих этапах".
"Лидеры ЕС намерены продолжать начатое движение по пути санкций. Мы не ожидаем, что они будут обсуждать дополнительные санкции. Принятые решения находятся в процессе выполнения, и их будет на этой неделе конкретизировать Совет ЕС", - повторил он.
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