Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0264 RUR   0.0233 GBR   2.368 TRY   0.1963

Цена на нефть

22.06 $/bbl   WTI 73.06 -0.60 Brent 74.81 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2021 19:35

Политические решения о санкциях ЕС против Белоруссии уже приняты, и лидеры стран союза не будут обсуждать дополнительных мер

Решения о санкциях Европейского союза в отношении Белоруссии уже приняты, находятся в процессе выполнения, и лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не будут обсуждать дополнительных мер против Минска.

"Решения о санкциях приняты и будут продолжать приниматься", - заявил в среду журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, рассказывая о программе предстоящего заседания Европейского совета.

Он подчеркнул, что со стороны Европейского совета не требуется дополнительных политических директив по санкциям против режима Александра Лукашенко. На встрече лидеров 27 стран "будет только подтверждено, что сделано и что предстоит сделать на следующих этапах".

"Лидеры ЕС намерены продолжать начатое движение по пути санкций. Мы не ожидаем, что они будут обсуждать дополнительные санкции. Принятые решения находятся в процессе выполнения, и их будет на этой неделе конкретизировать Совет ЕС", - повторил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, РЕШЕНИЯ


Похожие новости


ЕС не считает Лукашенко законным президентом Беларуси - Боррель Пора отменить санкции ЕС против Минска - премьер Венгрии Лукашенко хочет наладить отношения с Евросоюзом, выступает против "брекзитов" Минск призвал Брюссель к заключению базового договора о сотрудничестве Лукашенко не видит необходимости менять позицию по освобождению политзаключенных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]