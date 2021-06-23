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СНГ 23.06.2021 20:35

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Президент РФ Владимир Путин считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров должен принимать участие в предстоящих выборах руководителя республики.

В ходе общения с Кадыровым по видеоконференцсвязи Путин отметил успехи нынешнего главы республики.

"При вашем личном участии непосредственно, иногда действительно прямом личном участии Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации. Это точно совершенно. Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство еще из советских времен. Через все эти испытания, а подчас и страдания, прошел чеченский народ и сделал свой выбор", - сказал Путин.

Он отметил, что и первый президент Чеченской республики Ахмат Кадыров принимал активное участие в реализации этого выбора народа республики. "Я должен честно сказать, одно дело руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело - экономикой. Но меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается, я уж не говорю про то, что Грозный не узнать", - отметил Путин.

Президент РФ отметил, что многое сделано, но предстоит также сделать еще больше.

"Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха", - сказал Путин.

Кадыров поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он вспомнил, что их первая встреча проходила в сложный период, поскольку в Чечне в то время действовали международные террористы. Кадыров заметил, что с задачей, поставленной президентом РФ - искоренить терроризм, удалось справиться.

"Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились. С экономическим направлением у нас есть проблемы, но тоже думаю, что как всегда при вашей поддержке мы с этими вопросами тоже справимся", - сказал глава республики.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЧЕЧНЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]