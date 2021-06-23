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Транспорт и связь 23.06.2021 18:42

Аэропорт Нахчывана переходит под управление Кабинета министров Автономной Республики

Премье-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о передаче под управления Кабинета министров Нахчыванской Автономной Реуспублики международного аэропорта «Нахчыван».

Согласно распоряжению международный аэропорт «Нахчыван» выведен под управления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и с 1 июля 2021 года переходит под управление Кабинета министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЭРОПОРТ, НАХЧЫВАН, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]