Аэропорт Нахчывана переходит под управление Кабинета министров Автономной Республики

Премье-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о передаче под управления Кабинета министров Нахчыванской Автономной Реуспублики международного аэропорта «Нахчыван».

Согласно распоряжению международный аэропорт «Нахчыван» выведен под управления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и с 1 июля 2021 года переходит под управление Кабинета министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков