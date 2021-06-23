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Финансы 23.06.2021 19:31

Крупнейший банк Азербайджана направит около $75 млн на выплату дивидендов за 2020г

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), крупнейший банк страны, направит 127 млн манатов ($74,7 млн по текущему курсу) на выплату дивидендов акционерам по итогам 2020 года.

«23 июня состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) МБА. На нем было принято решение о выплате акционерам дивидендов на сумму 127 млн манатов (0,028 манат за ценную бумагу – ИФ) из прибыли, полученной в 2020 году», - говорится в сообщении банка.

Кроме этого, акционеры приняли решение продлить еще на три года полномочия Аббаса Ибрагимова на посту председателя правления МБА.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль МБА за 2020 год по нацстандартам составила 129 млн 391,15 тыс. манатов.

По итогам 2019 года МБА направил 150 млн манатов ($88,2 млн) на выплату дивидендов из расчета 0,0326 манат за ценную бумагу.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 224 млн 478,248 тыс. манатов, он разделен на 4 млрд 597 млн 360,178 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.

А.Азизов

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Тэги: МБА, АКЦИОНЕРЫ, ДИВИДЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]