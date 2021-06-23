Добыча нефти в РФ в мае выросла до 41 млн т, на 10,6% выше 2020г, сделка ОПЕК+ может быть исполнена на 92%

Добыча нефти без учета газового конденсата в России в мае составила 41 млн т, что на 10,6% больше, чем в мае 2020 года, и на 3,3% больше, чем в апреле 2021 года, сообщил Росстат.
Добыча нефти с учетом газового конденсата в мае составила 44,3 млн т и увеличилась к маю 2020 года на 11,6%. По сравнению с апрелем 2021 года добыча увеличилась на 3,3%.
За 5 месяцев 2021 года добыто 212 млн т нефти с учетом газового конденсата, что на 6,2% меньше, чем за январь-май 2020 года.
Таким образом, среднесуточная добыча только нефти (конденсат в сделке ОПЕК+ не учитывается) в мае составила 1322,6 тыс. тонн, что с использованием среднего коэффициента баррелизации для российской нефти (меняется в зависимости от сорта) в 7,22 дает добычу в 9,549 млн б/с.
По условиям сделки ОПЕК+ в мае РФ должна была добывать 9,418 млн б/с. Таким образом, Россия добывала примерно на 130 тыс. б/с больше оговоренного уровня, а исполнение сделки составило 91,7%.
Сделка ОПЕК+ начала свой беспрецедентный этап с мая 2020 года - с рынка было убрано 10 млн б/с от уровня октября 2018 года (у РФ и Саудовской Аравии были отдельные уровни).
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