Пересчет бюллетеней на нескольких десятках избирательных участков в Армении добавил голосов партии Пашиняна и блоку Кочаряна

Центральная избирательная комиссия Армении провела пересчет голосов на ряде избирательных участков республики после прошедших 20 июня досрочных парламентских выборов.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, в результате пересчета на 65 из 2008 избирательных участков голоса в пользу партии и.о. премьера Армении Никола Пашиняна увеличились на 659 (по предварительным результатам ЦИК на 21 июня, за эту партию проголосовали 687 тыс. 414 граждан).

Голоса в пользу возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блока "Армения" увеличились на 744 (по данным на 21 июня, было 268 тыс. 300), а в пользу блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" - на пять (было 66 тыс. 647).

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, проголосовали 49,4% избирателей от списочного состава.

По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллетеней, партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу, набрав 53,92% голосов. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%, не преодолев необходимый для блоков 7-процентный проходной барьер.

Однако, согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов. Этой силой является блок "Честь имею".