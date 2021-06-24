Рябков надеется, что консультации по стратстабильности РФ-США стартуют в июле

Первый раунд консультаций РФ-США по стратегической стабильности может состояться в июле, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я на это очень надеюсь. Мы не скрываем заинтересованность в том, чтобы мероприятие состоялось без задержек, сама логика подводит к этому", - сказал Рябков журналистам.

"Вопросы сложнейшие, время уходит. В Соединённых Штатах свой внутренний календарь, в будущем году промежуточные выборы, не завершена их аналитическая работа по обзору и, наверное, какой-то переоценке разных аспектов ядерной политики", - добавил он.

По словам замминистра, эти факторы не должны мешать двум странам приступить "к обсуждению вопросов существа, тем более, что на первом этапе рассмотрению подлежат прежде всего оценки ситуации, включая ее кризисные аспекты, риски, существующие в данной области".

"Кроме того, второй крупный блок - это то, как мы организуем работу. Независимо, на мой взгляд, от того, как продвинулись в Вашингтоне в анализе собственной ядерной политики, этими вопросами вполне можно заниматься, и затягивать запуск этого диалога было бы неправильно", - сказал Рябков.