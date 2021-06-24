Рябков надеется, что консультации по стратстабильности РФ-США стартуют в июле

Первый раунд консультаций РФ-США по стратегической стабильности может состояться в июле, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я на это очень надеюсь. Мы не скрываем заинтересованность в том, чтобы мероприятие состоялось без задержек, сама логика подводит к этому", - сказал Рябков журналистам.
"Вопросы сложнейшие, время уходит. В Соединённых Штатах свой внутренний календарь, в будущем году промежуточные выборы, не завершена их аналитическая работа по обзору и, наверное, какой-то переоценке разных аспектов ядерной политики", - добавил он.
По словам замминистра, эти факторы не должны мешать двум странам приступить "к обсуждению вопросов существа, тем более, что на первом этапе рассмотрению подлежат прежде всего оценки ситуации, включая ее кризисные аспекты, риски, существующие в данной области".
"Кроме того, второй крупный блок - это то, как мы организуем работу. Независимо, на мой взгляд, от того, как продвинулись в Вашингтоне в анализе собственной ядерной политики, этими вопросами вполне можно заниматься, и затягивать запуск этого диалога было бы неправильно", - сказал Рябков.
Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша
На границе с Арменией создана новая воинская часть Погранслужбы Азербайджана
Президент Азербайджана распорядился о награждении медалями военных, отличившихся в освобождении Карабаха
Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 24 июня превысил 1,8 млн тонн
НПЗ "Нафтан" восстанавливает работу гидрокрекинга после энергосбоя из-за остановки Лукомльской ГРЭС
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $66 млн
Президент Азербайджана ознакомился с дворцoм «Гюлюстан» после реконструкции
EBay продает 80% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart
Симптомы заболевания коронавирусом могут проявляться более 12 недель, выяснили британские ученые
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика субординированный кредит в размере $5 млн.
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?