Биобезопасность может быть обеспечена лишь усилиями мирового сообщества - Путин

Пандемия коронавируса показала, что задачи обеспечения биологической безопасности возможно решить только путем объединения усилий международного сообщества, уверен президент РФ Владимир Путин.

"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества", - говорится в его приветствии участникам и организаторам третьей международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".

"Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьёзно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - отметил Путин.

По его мнению, "эффективное противостояние угрозам биологического характера требует самого тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ".

Он также заметил, что наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия.