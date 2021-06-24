Президент Киргизии посетит с официальным визитом Таджикистан 28-29 июня - МИД РТ

Официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Таджикистан состоится 28-29 июня, сообщает в четверг управление информации и печати МИД Таджикистана.

Для Жапарова эта поездка станет первым официальным визитом в РТ.

Договоренность о визите между главами Таджикистана и Киргизии была достигнута 30 апреля во время телефонного разговора, на котором обсуждалась конфликтная ситуация в приграничных районах.