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СНГ 24.06.2021 14:05

Президент Киргизии посетит с официальным визитом Таджикистан 28-29 июня - МИД РТ

Официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Таджикистан состоится 28-29 июня, сообщает в четверг управление информации и печати МИД Таджикистана.

Для Жапарова эта поездка станет первым официальным визитом в РТ.

Договоренность о визите между главами Таджикистана и Киргизии была достигнута 30 апреля во время телефонного разговора, на котором обсуждалась конфликтная ситуация в приграничных районах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]