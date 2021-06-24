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Дальнее зарубежье 24.06.2021 13:49

Саммит Восточного партнерства ЕС намечен на декабрь

Саммит Восточного партнерства состоится в декабре, сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран - участниц Восточного партнерства - Украины, Молдавии и Грузии.

Министры трех стран впервые посетили столицу ЕС в формате так называемого Ассоциированного трио.

"Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре... будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего", - сообщил он.

Боррель отметил, что в ЕС с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые "базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВОСТОК, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]