Саммит Восточного партнерства ЕС намечен на декабрь

Саммит Восточного партнерства состоится в декабре, сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран - участниц Восточного партнерства - Украины, Молдавии и Грузии.

Министры трех стран впервые посетили столицу ЕС в формате так называемого Ассоциированного трио.

"Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре... будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего", - сообщил он.

Боррель отметил, что в ЕС с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые "базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон".