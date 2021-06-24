На границе с Арменией создана новая воинская часть Погранслужбы Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии новой воинской части в Губадлинском районе на границе с Арменией.

«24 июня на территории Губадлинского района на азербайджано-армянской госгранице приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть -пограничная комендатура», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Губадлинским районом в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года. В целом, в результате войны в Карабахе осенью 2020 года Азербайджан восстановил контроль над границей с Арменией протяженностью 397,6 км.

Х.Насирзаде