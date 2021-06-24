AccessBank продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям

AccessBank продолжает оказывать поддержку частным предпринимателям, которые хотят начать и развивать собственное дело. Так, в течение первых 5 месяцев 2021 года в рамках проекта поддержки самозанятости банк передал 18 начинающим предпринимателям - инвалидам, ветеранам и членам семей шехидов - все необходимое для учреждения собственного семейного бизнеса. Среди бенефициаров проекта, получивших поддержку, были фотографы, владельцы парикмахерских и салонов красоты, а также предприниматели, занимающиеся животноводческой деятельностью. 7 предпринимателей, работающих в Баку и Сумгаите, были обеспечены оборудованием для женских салонов красоты, 3 – для мужских парикмахерских, 1 - фотооборудованием, 7 – поголовьем скота.

AccessBank реализовывает это направление своей деятельности в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана по поддержке самозанятости уязвимых групп населения. Основная цель программы, инициированной Президентом Ильхамом Алиевым, - помочь малообеспеченным слоям населения начать и развивать семейный бизнес, таким образом, улучшая свое благосостояние.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).