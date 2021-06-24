Симптомы заболевания коронавирусом могут проявляться более 12 недель, выяснили британские ученые

Более чем у 2 млн взрослых жителей Англии симптомы коронавируса COVID-19 проявлялись на протяжении более 12 недель, что вдвое превышает установленный ранее срок, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу правительства Великобритании.

Согласно этим данным, которые приводит в четверг The Guardian, у 37,7% заболевших коронавирусом один из симптомов болезни проявлялся около 12 недель, у 14,8% на протяжении такого срока проявлялось более трех симптомов.

Исследование показало, что продолжающиеся симптомы делятся на два типа: связанные с респираторными заболеваниями и связанные с усталостью и общим недомоганием.

"Примерно у трети людей проявлялось то, что можно было бы назвать более физиологическими симптомами, такими как одышка, стеснение или боль в груди, а у других был более поствирусный тип синдрома - преобладала усталость", - цитирует газета слова заведующего кафедры эпидемиологии Имперского колледжа Лондона Пола Эллиотта.

Медики также выяснили, что более стойкие симптомы проявляются у людей старшей возрастной категории, при этом вероятность заболеть тяжелыми формами коронавируса увеличивается на 3,5% с каждым десятилетием.

"Результаты не могут однозначно сказать нам, насколько серьезны эти симптомы с точки зрения их воздействия на жизнь пациентов. Некоторые из них могут быть не очень серьезными, но другие, безусловно, таковы, и эти результаты ясно показывают, насколько важно правильно их понимать и обеспечивать адекватное лечение", - подчеркнул профессор Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей.

Издание отмечает, что исследование было направлено на изучение симптоматики болезни, а не ее длительности.