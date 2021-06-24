EBay продает 80% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. продает 80,01% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart.

Как говорится в пресс-релизе eBay, американская компания сохранит за собой 19,99% подразделения после сделки.

Южнокорейский бизнес eBay включает сайты электронной коммерции G-market, IAC и G-9, в целом он оценен в рамках сделки в $3,8 млрд.

E-mart, крупнейший ритейлер Южной Кореи, сообщил в четверг, что совет директоров компании одобрил сделку.

Южнокорейское подразделение eBay занимает третье место в стране среди компаний сферы электронной коммерции после Naver и Coupang Inc. Эксперты отмечают, что покупка операций eBay позволит E-mart занять второе место на этом рынке.