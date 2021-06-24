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Это интересно 24.06.2021 13:48

EBay продает 80% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. продает 80,01% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart.

Как говорится в пресс-релизе eBay, американская компания сохранит за собой 19,99% подразделения после сделки.

Южнокорейский бизнес eBay включает сайты электронной коммерции G-market, IAC и G-9, в целом он оценен в рамках сделки в $3,8 млрд.

E-mart, крупнейший ритейлер Южной Кореи, сообщил в четверг, что совет директоров компании одобрил сделку.

Южнокорейское подразделение eBay занимает третье место в стране среди компаний сферы электронной коммерции после Naver и Coupang Inc. Эксперты отмечают, что покупка операций eBay позволит E-mart занять второе место на этом рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, EBAY, БИЗНЕС, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]