EBay продает 80% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. продает 80,01% южнокорейского подразделения за $3 млрд местному ритейлеру E-mart.
Как говорится в пресс-релизе eBay, американская компания сохранит за собой 19,99% подразделения после сделки.
Южнокорейский бизнес eBay включает сайты электронной коммерции G-market, IAC и G-9, в целом он оценен в рамках сделки в $3,8 млрд.
E-mart, крупнейший ритейлер Южной Кореи, сообщил в четверг, что совет директоров компании одобрил сделку.
Южнокорейское подразделение eBay занимает третье место в стране среди компаний сферы электронной коммерции после Naver и Coupang Inc. Эксперты отмечают, что покупка операций eBay позволит E-mart занять второе место на этом рынке.
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