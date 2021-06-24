Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0234 GBR   2.3731 TRY   0.1962

Цена на нефть

23.06 $/bbl   WTI 73.08 0.23 Brent 75.19 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.06.2021 14:33

Турция готова при достижении договоренности обеспечить безопасность аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана - глава Минобороны

Турция при наличии соответствующих условий продолжит обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода из Афганистана сил НАТО, заявил в четверг глава оборонного ведомства республики Хулуси Акар.

"Никакого решения по данному вопросу пока не принято. Однако при наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, которого цитирует турецкое информагентство "Анадолу".

По его словам, в Анкаре в четверг проходят турецко-американские переговоры по международному аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

Глава Минобороны Турции назвал Афганистан "сердцем Азии", подчеркнув стратегическую значимость этой страны.

Министр напомнил, что турецкие военные успешно выполняют миссию в Афганистане, а в последние шесть лет дислоцированы в районе международного аэропорта в Кабуле.

"Наша страна прилагает максимум усилий для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Афганистане. Действия турецких военных находят всеобщее одобрение и уважение. Мы выступаем за решения, отвечающие интересам Турции и Афганистана", - сказал Акар.

Ранее Белый дом заявил, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе достигли договоренности о том, что Анкара будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая после вывода сил НАТО из Афганистана, отмечает "Анадолу".

США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее журналистам, что сохранение Турцией воинского контингента в Афганистане, в том числе для охраны аэропорта в Кабуле, будет противоречить договоренностям США и движения "Талибан".

"Сохранение Турцией, как и любой другой страной, своего воинского контингента в Афганистане с правовой точки зрения противоречит соглашению, которое было подписано между США и движением талибов в Дохе", - сказала Захарова.

По ее словам, в Москве исходят из того, что окончательное решение на этот счет "необходимо принимать взвешенно, в том числе исходя из целей продвижения процессах межафганского национального примирения".

"Есть и еще такой вопрос, который логично было бы задать. Почему защита основной воздушной гавани страны не может быть поручена афганским силам безопасности? Напомню, что на их подготовку и оснащение за 20 лет ушли миллиарды долларов, заявления о высоком уровне боеготовности, способности самостоятельно решать задачи по обеспечению безопасности своей страны все эти годы регулярно слышали от американских и натовских официальных лиц, а теперь оказывается, по мнению стран НАТО, афганским силовикам не доверяют", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


МИД Турции сообщил о переносе международной конференции по Афганистану, предположительно, на 26 апреля Стамбульская конференция по Афганистану запланирована на апрель - глава МИД Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]