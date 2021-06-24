Турция готова при достижении договоренности обеспечить безопасность аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана - глава Минобороны

Турция при наличии соответствующих условий продолжит обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода из Афганистана сил НАТО, заявил в четверг глава оборонного ведомства республики Хулуси Акар.
"Никакого решения по данному вопросу пока не принято. Однако при наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, которого цитирует турецкое информагентство "Анадолу".
По его словам, в Анкаре в четверг проходят турецко-американские переговоры по международному аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.
Глава Минобороны Турции назвал Афганистан "сердцем Азии", подчеркнув стратегическую значимость этой страны.
Министр напомнил, что турецкие военные успешно выполняют миссию в Афганистане, а в последние шесть лет дислоцированы в районе международного аэропорта в Кабуле.
"Наша страна прилагает максимум усилий для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Афганистане. Действия турецких военных находят всеобщее одобрение и уважение. Мы выступаем за решения, отвечающие интересам Турции и Афганистана", - сказал Акар.
Ранее Белый дом заявил, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе достигли договоренности о том, что Анкара будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая после вывода сил НАТО из Афганистана, отмечает "Анадолу".
США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее журналистам, что сохранение Турцией воинского контингента в Афганистане, в том числе для охраны аэропорта в Кабуле, будет противоречить договоренностям США и движения "Талибан".
"Сохранение Турцией, как и любой другой страной, своего воинского контингента в Афганистане с правовой точки зрения противоречит соглашению, которое было подписано между США и движением талибов в Дохе", - сказала Захарова.
По ее словам, в Москве исходят из того, что окончательное решение на этот счет "необходимо принимать взвешенно, в том числе исходя из целей продвижения процессах межафганского национального примирения".
"Есть и еще такой вопрос, который логично было бы задать. Почему защита основной воздушной гавани страны не может быть поручена афганским силам безопасности? Напомню, что на их подготовку и оснащение за 20 лет ушли миллиарды долларов, заявления о высоком уровне боеготовности, способности самостоятельно решать задачи по обеспечению безопасности своей страны все эти годы регулярно слышали от американских и натовских официальных лиц, а теперь оказывается, по мнению стран НАТО, афганским силовикам не доверяют", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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