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АПК 24.06.2021 14:37

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 24 июня превысил 1,8 млн тонн

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 24 июня составил 1 млн 832,176 тыс. тонн, урожайность составляет 31,7 центнера с гектара.

"Показатели сбора зерновых касаются в основном ячменя и пшеницы. Урожай собран всего с площадей в 578,25 тыс. га. Ячменя собрано 993,115 тыс. тонн, пшеницы - 839,061 тыс. тонн", - сообщает министерство сельского хозяйства.

По данным ведомства, в настоящее время в сборе урожая зерновых задействовано 495 комбайнов ОАО "Агросервис" и 977 комбайнов, принадлежащих физлицам и крупным хозяйствам.

Кроме того, еще 248 комбайнов "Агросервис" дислоцированы в различных районах страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЗЕРНОВЫЕ, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]