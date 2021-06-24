Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 24 июня превысил 1,8 млн тонн

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 24 июня составил 1 млн 832,176 тыс. тонн, урожайность составляет 31,7 центнера с гектара.

"Показатели сбора зерновых касаются в основном ячменя и пшеницы. Урожай собран всего с площадей в 578,25 тыс. га. Ячменя собрано 993,115 тыс. тонн, пшеницы - 839,061 тыс. тонн", - сообщает министерство сельского хозяйства.

По данным ведомства, в настоящее время в сборе урожая зерновых задействовано 495 комбайнов ОАО "Агросервис" и 977 комбайнов, принадлежащих физлицам и крупным хозяйствам.

Кроме того, еще 248 комбайнов "Агросервис" дислоцированы в различных районах страны.