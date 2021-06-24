Меркель вновь высказалась за новые форматы переговоров с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники саммита ЕС в Брюсселе в четверг планируют обсудить, что можно еще сделать для того, чтобы наладить переговоры с Россией.

"Мы обсудим, как мы можем создавать форматы для переговоров", - сказала она журналистам, прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии. По словам Меркель, конфликты можно решать лучше всего, "если говорить друг с другом".