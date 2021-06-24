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Дальнее зарубежье 24.06.2021 19:25

Австрийский канцлер выступает за единый формат переговоров ЕС-РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку идеи канцлера Германии Ангелы Меркель о едином формате переговоров ЕС с Россией.

"Я очень рад, что есть, наконец, движение в отношении диалога с Россией... Я думаю, что это укрепит ЕС, если ЕС как единое целое будет иметь формат диалога с Россией", - сказал Курц журналистам в Брюсселе в четверг, прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии.

По словам Курца, он считает неправильным, что ЕС пока не провел встречу на высшем уровне с Россией, тогда как президент США Джо Байден уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы ближе к России географически, чем США", - сказал Курц.

Что касается конкретного формата взаимодействия, то австрийский канцлер напомнил, что саммиты Россия-ЕС уже проводились. "Можно взять форматы, которые уже существуют", - добавил канцлер Австрии.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в четверг заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ, но одновременно выработать единый подход к "провокациям" со стороны Москвы.

Накануне сообщалось со ссылкой на дипломатические источники, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, ЕС, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]