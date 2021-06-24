Австрийский канцлер выступает за единый формат переговоров ЕС-РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку идеи канцлера Германии Ангелы Меркель о едином формате переговоров ЕС с Россией.
"Я очень рад, что есть, наконец, движение в отношении диалога с Россией... Я думаю, что это укрепит ЕС, если ЕС как единое целое будет иметь формат диалога с Россией", - сказал Курц журналистам в Брюсселе в четверг, прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии.
По словам Курца, он считает неправильным, что ЕС пока не провел встречу на высшем уровне с Россией, тогда как президент США Джо Байден уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы ближе к России географически, чем США", - сказал Курц.
Что касается конкретного формата взаимодействия, то австрийский канцлер напомнил, что саммиты Россия-ЕС уже проводились. "Можно взять форматы, которые уже существуют", - добавил канцлер Австрии.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в четверг заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ, но одновременно выработать единый подход к "провокациям" со стороны Москвы.
Накануне сообщалось со ссылкой на дипломатические источники, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.
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