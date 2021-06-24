Макрон призывает страны ЕС ускорить вакцинацию от COVID-19 и согласовать общую позицию по признанию вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ускорить в ЕС темпы вакцинации от COVID-19, чтобы защититься от штамма "дельта".
"Это показывает, что нам нужно еще быстрее проводить вакцинацию", - сказал он журналистам в Брюсселе, говоря об этом штамме.
Кроме того, Макрон считает важным согласовать между странами ЕС подход к признанию вакцин, поступающих из-за пределов Евросоюза.
"Нам следовало бы пока что ограничиться признанием вакцин, одобренных европейским регулятором (EMA - ИФ)", - считает президент Франции.
Штамм "дельта" начал распространяться в Индии, однако затем появился и во многих других странах, в том числе в Европе. Одна из его отличительных особенностей - повышенная скорость распространения.
Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении
Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша
Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана
Эксперты из Канады не нашли доказательств того, что Иран умышленно сбил украинский лайнер в 2020 году
Израиль перенес дату открытия границ для туристов с прививкой на 1 августа
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса компании BakuBus, 7 человек пострадали
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
AccessBank продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?