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Дальнее зарубежье 24.06.2021 18:24

Макрон призывает страны ЕС ускорить вакцинацию от COVID-19 и согласовать общую позицию по признанию вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ускорить в ЕС темпы вакцинации от COVID-19, чтобы защититься от штамма "дельта".

"Это показывает, что нам нужно еще быстрее проводить вакцинацию", - сказал он журналистам в Брюсселе, говоря об этом штамме.

Кроме того, Макрон считает важным согласовать между странами ЕС подход к признанию вакцин, поступающих из-за пределов Евросоюза.

"Нам следовало бы пока что ограничиться признанием вакцин, одобренных европейским регулятором (EMA - ИФ)", - считает президент Франции.

Штамм "дельта" начал распространяться в Индии, однако затем появился и во многих других странах, в том числе в Европе. Одна из его отличительных особенностей - повышенная скорость распространения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]