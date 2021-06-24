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Дальнее зарубежье 24.06.2021 18:51

Блинкен и ливийский премьер обсудили необходимость немедленного вывода иностранных войск и наемников из Ливии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и временный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Мухаммед Дбейба в четверг обсуждали в Берлине важность поддержания режима прекращения огня в Ливии, включающего в себя вывод из этой страны иностранных войск и наемников.

"Госсекретарь и временный премьер-министр подчеркнули важность полного соблюдения режима прекращения огня от 23 октября 2020 года, включая незамедлительный вывод всех иностранных сил и наемников из Ливии", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Стороны также подняли вопрос своевременной подготовки к выборам в Ливии, намеченным на 24 декабря 2021 года. Блинкен при этом выразил приверженность США задаче увеличивать дипломатическую поддержку урегулированию ситуации в Ливии.

Ранее на этой неделе в госдепе заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США.

"Российское вмешательство в Ливию превратило это сейчас во что-то, что имеет геополитические последствия для США. Русские внедрились именно на южном фланге НАТО. Они проецируют свое влияние на страны Африки к югу от Сахары", - заявил высокопоставленный представитель госдепа в ходе брифинга.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

Стороны ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию.

В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]