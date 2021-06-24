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Дальнее зарубежье 24.06.2021 19:53

Узбекистан вернул на родину 53 афганских пограничников и ополченцев, перешедших с оружием через границу

Узбекистан вернул на родину афганских пограничников и ополченцев, перешедших в среду с оружием через границу на узбекскую территорию, сообщил в четверг МИД республики.

При этом внешнеполитическое ведомство Узбекистана призвало впредь отказаться от подобных действий.

"Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 23 июня 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа.

После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину.

В сообщении также подчеркивается, что Узбекистан привержен добрососедским отношениям с Афганистаном и не будет вмешиваться во внутренние дела этой страны.

"Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны", - отмечается в сообщении.

МИД Узбекистана призвал стороны конфликта в Афганистане воздержаться от насилия.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа", - говорится в заявлении.

В нем также содержится обещание продолжать оказание "всемерной экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу", в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов.

Ранее сообщалось о переходе свыше 130 военнослужащих правительственных войск Афганистана на территорию Таджикистана.

На прошлой неделе боевики "Талибана" захватили семь районов Афганистана, включая приграничные. Талибы также захватили таможенный пункт на границе между Таджикистаном и Афганистаном и взяли под контроль центральную автотрассу, ведущую в Таджикистан. Во время ожесточенного боя за это КПП афганские правительственные силы не выдержали натиска противника и отступили на таджикскую территорию.

23 июня лидеры Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре расценили обстановку на линии границы с Афганистаном как "весьма напряженную".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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