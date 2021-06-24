Эксперты из Канады не нашли доказательств того, что Иран умышленно сбил украинский лайнер в 2020 году

Канадские криминалисты не нашли свидетельств того, что иранские военные предумышленно сбили украинский Boeing в 2020 году, сообщает в четверг канадский телеканал CBC со ссылкой на отчет экспертов.
"Хотя группа судебно-медицинских экспертов не нашла доказательств того, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", - говорится в отчете.
Группа криминалистов пришла к выводу, что Иран "не смог" предоставить "достоверное объяснение того, как и почему иранские военные сбили самолет".
"Учитывая совокупность доступной информации, группа криминалистов пришла к выводу, что серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, при которой ранее выявленные риски были недооценены и не воспринимались всерьез", - добавили эксперты.
8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.
Иранские власти 11 января 2020 года признали, что иранские военные сбили Boeing по ошибке. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной о выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы.
Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском направлении
Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша
Израиль перенес дату открытия границ для туристов с прививкой на 1 августа
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса компании BakuBus, 7 человек пострадали
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Экономические санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в пятницу - документ
В Лиссабоне вводят ограничения из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19
В Великобритании второй день подряд фиксируют антирекордные показатели по случаям заражения COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
AccessBank продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?