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Транспорт и связь 24.06.2021 21:11

Эксперты из Канады не нашли доказательств того, что Иран умышленно сбил украинский лайнер в 2020 году

Канадские криминалисты не нашли свидетельств того, что иранские военные предумышленно сбили украинский Boeing в 2020 году, сообщает в четверг канадский телеканал CBC со ссылкой на отчет экспертов.

"Хотя группа судебно-медицинских экспертов не нашла доказательств того, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", - говорится в отчете.

Группа криминалистов пришла к выводу, что Иран "не смог" предоставить "достоверное объяснение того, как и почему иранские военные сбили самолет".

"Учитывая совокупность доступной информации, группа криминалистов пришла к выводу, что серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, при которой ранее выявленные риски были недооценены и не воспринимались всерьез", - добавили эксперты.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января 2020 года признали, что иранские военные сбили Boeing по ошибке. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной о выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]