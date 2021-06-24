В Великобритании второй день подряд фиксируют антирекордные показатели по случаям заражения COVID-19

В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на правительство страны.
За минувшие сутки выявили свыше 16,7 тыс. случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд в Великобритании регистрируют показатель, превышающий 16 тыс.
За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусом в стране скончался 21 человек.
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.
За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.
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