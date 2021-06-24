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Дальнее зарубежье 24.06.2021 21:41

В Великобритании второй день подряд фиксируют антирекордные показатели по случаям заражения COVID-19

В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на правительство страны.

За минувшие сутки выявили свыше 16,7 тыс. случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд в Великобритании регистрируют показатель, превышающий 16 тыс.

За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусом в стране скончался 21 человек.

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.

За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]